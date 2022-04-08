魂斷撿豬灣｜女死者生前熱愛行山拍照　遺下兒子頓失所依

伏屍西貢破邊洲附近撿豬灣石灘的34歲女死者，初步懷疑在行山時失足墮崖死亡。據悉，女死者姓曾，人稱「阿敏」，生前熱愛行山拍照，足跡遍及鳳凰山、大棠山、西貢萬宜水庫及大帽山等，她與14歲兒子居住馬鞍山恆安邨，可憐兒子頓失所依，昨由親友接走照顧。



阿敏喜歡戶外活動，尤其是行山，多次把沿途美景分享上fb，有星夜、有日出，去年3月7日，阿敏在fb寫道:「想去行山影相…… 」，去年4月3日，她疑心血來潮半夜前往西貢行山，在fb專頁《馬鞍山之友》查問：「請問有開夜晚綠色的士的朋友嗎？半夜叫車入西貢東壩那裡會難找車嗎？謝謝」。

據悉，阿敏昨天放假，下午2時許離家外出，她沒有言言前往哪處，但相信去了行山。而警方初步驗屍發現，死者財物完好，頭部有傷痕，懷疑在破邊洲附近撿豬灣行山時，失足從山上墮下石灘身亡，並無可疑。

有街坊表示，阿敏與兒子（14歲）搬到恆安邨約兩年，兩母子相依為命，阿敏父母偶然上來探望她們，昨晚見到有警員上門調查，並有一名男子接走阿敏兒子，相信是死者親友。

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專家：破邊洲碎石多行走危險

西貢破邊洲風景美麗，火山溶岩形成六角形之巨柱，海岸經海浪之侵蝕，把破邊洲一分為二，兩邊已變成垂直般的懸崖峭壁，中間變成一條窄水道，浪花不斷沖擊，有「神削峽」之稱，多次獲選為全港十大美景之一，深受行山人士歡迎。

香港資深攀山教練鍾建民表示，破邊洲風景如畫，是本港熱門行山地點之一，但該處亦隱藏不少危險，包括火山岩碎石多，如果沒穿行山鞋非常危險，容易失足墮山，而山頂打卡位置因沒有圍欄，遍地碎石，遊人一旦樂極忘形自拍容易出事，他又說，最忌單獨行山，因發生意外沒人照應，有救變失救。