「尿袋」容量僅達包裝說明6成　海關拘分銷商董事及零售商東主

香港海關發現一款報稱容量「6000毫安培小時」的外置充電器，經測試後其容量僅達6成，涉嫌違反《商品說明條例》。人員昨日（7日）從涉事分銷商辦公室檢獲229件外置充電器，海關人員拘捕分銷商男董事及零售商女東主。



海關指早前接獲舉報，一個外置充電器分銷商所售賣一款聲稱容量為「6000毫安培小時」的外置充電器，其實際容量與聲稱容量不符。跟進調查後，海關人員於灣仔一間零售商試購該款外置充電器，並把兩個樣本送往認可檢測所檢驗電容量。 檢驗結果顯示兩個樣本的電容量分別為3715毫安培小時及3755毫安培小時，與貨品所聲稱不符。

涉事外置充電器，包裝聲稱容量為「6000毫安培小時」。（海關提供圖片）

海關昨日搜查該零售商及其分店，並沒有發現該款外置充電器；同日亦搜查分銷商辦公室，檢獲該229件懷疑附有虛假商品說明的外置充電器，市值約3.8萬元。行動中拘捕分銷商一名39歲男董事及零售商一名40歲女東主。海關人員亦到全港各區進行巡查，暫未有發現該款外置充電器出售。

海關表示將會就檢獲的外置充電器作進一步檢驗，以確定其電容量，案件仍在調查中。海關提醒商戶遵守《商品說明條例》（《條例》）的規定，而消費者亦應光顧信譽良好的商戶，購買前更應清楚了解所購買產品詳細資料及其聲稱容量。根據《條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182或透過專用舉報罪案電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《商品說明條例》的事宜。