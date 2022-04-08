沙田95名男女違限聚令或口罩令　位位罰5000元

沙田警區特別職務隊聯同沙田分區、田心分區及馬鞍山分區警務人員，於本周三至周五（6日至8日）一連三日在沙田區內展開代號ALLTRAIL的行動，提醒市民嚴格遵從防疫規例並打擊街頭參與賭博活動，共發出95張定額罰款通知書。行動中，人員於城門河一帶、多條公共屋邨及商場外等地點，發現63男3女，年齡介乎28至94歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）；人員亦於上述地點發現24男5女，年齡介乎18至85歲，未有佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）。人員已向上述違例人士發出定額罰款通知書。



任何人違反佩戴口罩的法例規定即屬犯罪，一經定罪最高可處第三級罰款（10,000 元），或可藉繳付定額罰款5,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。

而任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，根據《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）均屬犯罪，最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付定額罰款解除因該罪行而須負的法律責任，罰款金額為5,000元。