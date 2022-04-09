屯門寮屋藏逾$3600萬毒品　年幼子女共處一室　警拘毒鴛鴦

警方昨日（8日）於屯門搗破一個寮屋單位毒品儲存倉，拘捕一對情侶，檢獲市值近3,600萬元、重約61公斤的懷疑冰毒及氯胺酮，以及收藏於被單內，疑曾浸泡液態可卡因的棉布。警方表示販毒集團企圖以民居儲存毒品避開警方追查，涉事男女更於上址與兩名3歲及4歲子女同住，如幼童觸碰及誤食毒品後果不堪設想。



毒品調查科高級督察譚瑋諾交代案情。（警方直播截圖）

毒品調查科高級督察譚瑋諾表示，昨日下午毒品調查科人員於屯門天地人路截停一對男女，將他們押返附近其租住的寮屋單位內，發現3袋重約51公斤的懷疑冰毒、4包重約2.5公斤的懷疑氯胺酮，另外發現於18張被單內，藏有以獨立膠袋包裝，懷疑曾浸泡液態可卡因的棉布，稍後將經政府化驗所確定毒品份量。毒品市值估計超過3,600萬元。

被捕本地男女報稱為情侶，分別26及31歲，另外他們育有一對分別3歲及4歲的同住子女，估計涉案毒品供應本地市場。兩人涉嫌販毒被捕，男子將被暫控一項販毒罪，後日（11日）於屯門裁判法院提堂，譚瑋諾指調查仍進行，不排除有進一步拘捕行動。譚表示販毒集團用民居作儲存毒品，並試圖以被單作掩飾收藏毒品，從而希望避過警方追查。譚又指被捕人的年幼子女於上址同住，如觸碰及誤食毒品後果不堪設想。

譚瑋諾呼籲市民如發現鄰居或租戶，以單位儲放可疑物品，或經常有陌生人出入，應提高警覺及可致電警方24小時毒品舉報熱線25271234。根據《危險藥物條例》販毒屬嚴重罪行，一經定罪最高500萬及終身監禁，警方呼籲市民切勿以身試法。