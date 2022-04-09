車Cam直擊｜保持捷撞車踩錯油門撞欄飛起跌落山　網民﹕炮彈飛車

淺水灣昨日（8日）發生一宗交通意外，79歲老婦駕駛一輛保時捷駛至香島道及淺水灣道交界的迴旋處時，報稱因前方有客貨車欲煞車，卻不慎踩錯油門，結果撞向客貨車後，再撞毀欄杆並跌落10米深山坡，幸老婦僅受輕傷。網上今日（9日）流傳事發時的車Cam影片，可見該輛被撞的客貨車駛出迴旋處後，疑車尾被撞車身搖晃，車上的人不禁驚叫﹕「嘩！做乜咁大力撞我呀？」其後一輛保時捷在右方越線，直撞向欄杆後整輛車彈起，繼而飛墮山坡。



網民對意外議論紛紛，直指「真係炮彈飛車喎，落埋山添。」有人批評是客貨車未有遵守交通規則而釀成意外，「出迴旋處守則，讓右方車輛先行！」、「片主迴旋處無讓右邊車，間接危害保時捷做成意外喎！」

事發於昨午（8日）4時許，該輛綠色保時捷沿香島道往赤柱方向行駛期間，駛至淺水灣迴旋處時，79歲保時捷女司機報稱發現前方有一輛平治客貨車，她當時想煞車，詎料踩錯油門，先撞向客貨車的車尾，繼而越線撞毀路邊欄杆後，衝落10米深的山坡，擱在樹上才煞停，險些撞上距離僅約3米的香島小築屋苑。女司機一度被困車上，由消防員救出，幸只受輕傷。