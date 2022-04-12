去年至今386宗消費券騙案　涉折扣價套現及冒領　警拘15人

政府自去年推出電子消費券計劃，而今年新一輪5,000元電子消費券亦剛於上周四（7日）發放，惟警方由去年至今累計接獲386宗有關消費券的騙案，涉款約160萬元，包括有騙徒盜取受害人資料冒領消費券，以及以折扣價錢套現市民消費券等手法。警方經調查後，至今共拘捕15人。



被捕人包括11男4女中國籍人士（20至66歲），分別報稱任職廚師、的士司機、侍應、商人及無業，涉嫌欺詐、串謀詐騙及盜竊，全部人已獲准保釋候查。警方就上周四起發放的新一輪消費券，共接獲10多宗舉報，被捕的15人當中，4人涉及新一輪的消費券騙案。

警方商業罪案調查科警司孔慶勳於今日（12日）傍晚在記者會稱，自去年消費券計劃至今，警方累計接獲386宗有關消費券的騙案，涉及總款項約160萬元。當中142宗涉及騙徒盜取受害人資料領取消費券；另外239宗涉及受害人因填錯支付平台資料，款項轉入他人戶口，惟對方拒絕退還。同時有5宗案件涉及騙徒以折扣價錢，套現市民的消費券。

手法一：盜用個人資料登記消費券

西九龍總區刑事部署理總督察羅程瀚指，騙徒主要有3類犯案手法，第一類涉及個人資料被盜用，有騙徒以不法手段取得受害人姓名及身份證號碼等個人資料，然後冒充受害人登記消費券，或訛稱得到受害人授權，將電子消費券轉到不同支付平台，從而獲利。受害人通常在稍後較遲時間自行登記消費券時，才知道自己個人資料被盜用。另外亦有部分案件由消費券計劃秘書處揭發，有人利用已去世親人的個人資料登記消費券，個案之後轉交警方調查。

而騙徒獲得受害人個人資料的途徑，主要是受害人未有妥善保管個人資料，包括遺失身份證、以身份證向非法貸款人借貸，或隨便委託一些陌生人登記消費券。涉案騙徒涉干犯欺詐罪。

手法二：拒退還填錯資料市民款項

第二類犯案手法是非法侵吞他人財產。有巿民在登記消費券時，錯誤填寫支付平台的賬號，令消費券款項落入他人的支付平台。羅程瀚指，若市民收到不屬於自己的消費券款項，但拒絕退還，則可能干犯盜竊罪條例下的相關罪行。

手法三：套現消費券賺差價

第三類是以折扣價錢套現消費券。警方發現有騙徒相約市民到一些指定地點或店舖，向市民提供店舖的付款碼，再以不同折扣價錢，用現金套現消費券，透過當中差價牟利。市民如果聯同商戶以不法手段，或製造虛假交易記錄，合謀套現消費券，則可能干犯串謀詐騙罪。

警方針對以折扣價錢套現消費券的犯案手法，至今拘捕4人，包括於上周五新一輪消費發放翌日，在旺角、深水埗及將軍澳以「欺詐」罪拘捕的3名男子（介乎33至45歲）。餘下被捕的11人，主要涉及假冒受害人或盜用個人資料，騙取受害人的消費券。