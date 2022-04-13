工會指全港救生員缺操練大半年　恐技能下降影響救人

一名58歲男子今日（13日）於九龍公園游泳池投考救生員，期間遇溺昏迷。香港政府拯溺員總工會主席發鄧子安指出，事件有如警鐘，即使擁有認可救生資格的人士，若欠缺操練，亦會體能下降及技術生疏，分分鐘出現救人時自身難保情況。而全港的泳池和泳灘自去年封閉後至今已大半年，鄧指出全港的救生員被迫停止日常操練，令人憂慮他們的體能和技術水平未能回到停操前，最終影響救人。



鄧子安指出，駐守康文署轄下泳池和泳灘的救生員，以往每星期都要進行體能、技術和器械操練。除下潛救人、400米游泳等基本功外，駐守泳灘人員要操作救生筏、水上電單車及救生快艇等各類設備。

鄧續稱，去年因疫情關係，康文署轄下泳池和泳灘都全部封閉，駐守的救生員亦全部停操。不少救生員都反映暫停例行操練，恐會影響救人，最終危及遇溺者，鄧指因此多次向署方反映要求重啟例行操練，惟署方未有批准，據說其中一個原因是泳池泳灘已封，若救生員操練會惹市民誤會泳池和泳灘已解封。因此鄧希望當局要在解封前，盡快讓救生員恢復例行操練，以保障市民的安全。

鄧又指康文署轄下救生員除了缺操練，更缺人手，估計約缺近700多人，佔總人手的三成，希望署方重視及市民能關注情況。