美孚新邨恐怖老鼠屋擾民　食環署聯同警方行動　全副裝備上門滅鼠

美孚新邨驚現「老鼠屋」，不少老鼠自由出入，更不時爬出窗戶沿外牆走到其他單位，滋擾到附近居民。據知，鼠患由去年底持續至今已4個月，多名業主三番四次向管理處反映問題，奈何「老鼠屋」的業主卻未有跟進處理。管理處只好放置老鼠藥、搭棚封窗封喉，並用膠紙封上單位的大門，但未有實際效用。涉事單位業主昨日（13日）更在單位外的牆壁寫上大字，警告勿闖私人物業。當區區議員伍月蘭指，食環署了解事件詳情，並向法庭申請手令，今日（14日）下午2時左右聯同警方及民政署行動，入屋處理鼠患。



涉事單位業主昨日（13日）在單位外的牆壁寫上大字，警告勿闖私人物業。（馮國良攝）

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現場是美孚新邨98座一中高層單位，今日下午近2時，大批食環署人員帶備一批工具到場，包括多個老鼠籠、掃把等；多名軍裝警員亦在場戒備及穿上保護工具。人員其後進入大廈，準備到涉事單位進行清理，消滅鼠患。

今次事件因網民揭發而曝光，上月底有網民在Facebook群組「Mei Foo 美孚」發文指，美孚新邨98座一中高層單位發現大批老鼠，並直言：「除了業主有誰可解決？已嚴重影響鄰居日常生活。」其後有多名街坊亦上載「老鼠屋」的相片，當中見到涉事單位窗戶打開，窗台上有多隻老鼠出沒，部份更爬到其他住戶的窗台甚至屋內，情況非常惡劣。TVB《東張西望》亦有追訪事件，成為網絡熱話。

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據街坊所指，「老鼠屋」的業主為一名老婦，自稱是退休公務員，平時會推車仔執拾雜物放在家中。惟去年該單位發生火警，老婦自此沒有在單位居住，單位亦開始傳出異味，淪為垃圾屋，及後衍生鼠患。即使居民多次向管理處投訴，但該單位業主並無跟進處理，管理處唯有放置老鼠藥、在單位外牆搭棚，並用膠紙封住單位的抽氣扇、喉管等，又用膠紙封住單位大門，但始終無法徹底解決問題。居民搶心老鼠充滿細菌，病菌可以從多方面例如喉管等傳播，盼可以盡快解決鼠患問題。

當區區議員伍月蘭受訪時表示，老鼠的繁殖速度很快，估計單位內已有過百隻老鼠，衍生嚴重衞生問題。據她所知，居民向管理處投訴後，管理處曾出信及嘗試接觸業主，但業主表現相當抗拒。伍月蘭表示，即使單位屬私人物業，但如果屋內的狀況對公眾衞生構成嚴重影響，食環處亦可引用法例向法庭申請「妨擾事故命令」及「入屋令」，進入單位滅鼠。伍月蘭指，食環署於本月初已到場了解事件，並已向法庭申請手令。