網上稱提供折扣套現消費券　警放蛇拘4男女　涉款36萬元

政府上周發放第一期5,000元消費券，警方即發現有人在網上聲稱可以用8折至9折的價錢，將消費券兌換成現金套現，賺取差價。警方於是派出卧底探員「放蛇」，最終以涉嫌「串謀欺詐」拘捕4名男女，涉案款項為36萬元，相信涉及60名消費券使用者。警方強調消費券列明只可用於本地零售，不能兌換現金或其他受禁制的用途。



財富情報及調查科（財富調查組）署理總督察梁家揚交代案情。

財富情報及調查科（財富調查組）署理總督察梁家揚交代案情指，警方在3月底留意到有網民在社交平台聲稱可以用8折至9折的價錢，將消費券兌換成現金。而警方第一輪執法行動已於4月初展開，當時已拘捕3名男子涉嫌套現消費券。

當警方積極執法，不法之徒亦變得謹慎，將面對面交易轉到網上，他們向有意將消費券兌換成現金的市民提供店舖儲值支付工具的收款碼，用作收取消費券來冒充本地消費，最終商戶會用網上銀行轉帳方式，將相關款項轉予消費券使用者，賺取差價圖利。

警方經「放蛇」調查及分析後，終鎖定涉案人士。昨日（14日）探員於九龍灣、觀塘、天水圍及元朗以涉嫌「串謀欺詐」罪，拘捕2男2女，年齡介乎26-31歲，當中三人為商戶負責人，另一人為商戶的朋友，涉案款項36萬港元，涉及60名消費券使用者。涉案商戶為零售及服務業。警方指，案件仍在調查中，不排除有更多人士被捕。

消費券列明，只可以用作於本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖，不能兌換現金或其他受禁制的用途。（政府網站截圖）

梁家揚強調，消費券列明只可用於本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖，不能兌換現金或其他受禁制的用途。如市民聯同商戶以不法手段製作虛假的交易紀錄，有機會干犯串謀詐騙罪，一經定罪，最高可被判監禁14年。梁家揚指，警方會繼續在網上巡查及派出卧底探員調查，如發現有人不法使用消費券，警方會採取執法行動。