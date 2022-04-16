警荃錦公路反非法賽車　截查兩跑車拘4男子　揭6私家車非法改裝

警方指，新界北總區交通部執行及管制組特遣隊「反非法賽車專組」人員，今日 （16日）凌晨約1時，在八鄉荃錦公路一帶進行反非法賽車行動。行動中，警員發現2輛跑車高速行駛，其間多次沿荃錦公路往返石崗及大帽山、橫越雙白線及於路面穿插，對其他道路使用者造成危險。

警員遂於雷公田村外截查該2輛跑車，經初步調查，警方以涉嫌「非法賽車」罪名拘捕4名年約29歲至47歲的本地男子。同時，警員將涉案的2輛私家車拖往大欖涌車輛檢驗中心作進一步檢驗，案中4名男子現正被警方扣查。



行動中，警方亦截查其他不同車輛，在荃錦公路發現6輛私家車懷疑被非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》 並被拖往大欖涌車輛檢驗中心作進一步檢驗。

警方表示，非法賽車乃嚴重的交通罪行。違例司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方會繼續加強執法打擊非法賽車丶非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。警方呼籲駕駛人士，切勿以身試法。