西區山道單位起火8人傷　疑男住戶煙灰燒着床褥肇禍　母親陷昏迷

西區山道住宅單位今午（17日）發生火警，最少8人受傷，包括一對母子，其中母親昏迷不醒。起火單位位於業昌大廈8樓，住有一對母子，事發前兒子在房間內吸煙，疑煙灰燒着床褥，母子見狀嘗試救火無果，遂報警求助。消防到場升起雲梯射水灌救，約2個半小時後將火救熄。有住戶指事發時火警鐘並無鳴響，他們分別接獲電話通知或嗅到燶味始知起火。消防初步調查後，相信起火原因沒有可疑。



火警晚上仍未救熄。（林振華攝）

事發於下午5時47分，西區山道4號業昌大廈一單位起火，有火舌從窗戶吐出，火光熊熊，冒出大量濃煙，不少市民目擊及報警求助。消防接獲報案後，出動兩隊煙帽隊及動用兩條喉灌救，有消防員於地面向起火單位射水，其後亦升起雲梯射水撲救。

晚上7時許，火警仍未救熄，德輔道西來回行車線需要封路，電車服務亦受影響，有乘客在車內等候時瞌睡。火警於晚上8時18分被救熄。

火警中有4男4女受傷，全部人因吸入濃煙不適。其中1男3女被送往瑪麗醫院治理，包括起火單位的母子，姓杜58歲兒子獲救時清醒，惟其姓梁90歲母親則昏迷，他們現時在深切治療部留醫；另外2名分別18歲姓區及57歲姓李的鄰居亦送院。其餘3男1女傷者在現場接受治理後，毋須送院。現場所見，有一名女子抱同嬰兒及一名老婦分別被送上救護車。

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大批住戶逃至地下安全位置暫避，附近的香港浸信教會好鄰舍福音堂將椅子放在行人路上，供住戶休息。住在11樓的住戶葉先生指當時自己在家中，沒聽到火警鐘響，故不知道起火，直至有人致電通知，他遂經由後樓梯逃生，形容「有少少（煙），好焗」。同樣住在11樓的容女士亦指當時聞到𤓓味，兒子更曾問是否「煮燶嘢」，她望出窗口發現有多輛消防車到場，並接獲電話通知後走火警，「（落嚟個時）好多煙呀」。

居民姚先生住在業昌大廈另一側，當時亦沒有聽到火警鐘響，但聞到有𤓓味，遂自行逃生。