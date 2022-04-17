運油輪爆炸｜政府飛行服務隊直升機出動　黑夜怒海救援全過程曝光

一艘巴拿馬註冊的運油輪（名為"CHUANG YI"）昨午（16日）在香港水域以外東面約160海里發生爆炸，船上13人中，共有1死6傷，政府飛行服務隊接獲香港海事救援協調中心召喚後，派出直升機趕赴現場，將6名傷者救起及送院，其中2人情況仍然危殆。根據政府飛行服務隊提供的救援照片及影片可見，運油輪上沒有火光，船身亦未見有嚴重損毀，在海浪中不斷左右搖晃，有至少3名待救船員在甲板等候直升機協助。



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影片可見，直升機到場現場後檢查運油輪的狀況，然後派遣拯救員及設置牽引繩，先後將3名傷者吊上直升機上，其間直升機一直以大光燈照向等待救援的船員。

6名傷者先後獲救及送院，目前5人於瑪麗醫院留醫，其餘1人則在威爾斯親王醫院。截至今日（17日）下午，2名船員情況危殆、1人嚴重，另外3人穩定。

海事處表示，有關昨日巴拿馬註冊運油輪爆炸意外，海事處沒有接獲漏油報告，亦沒有關於事故原因的資料。就處理遺體或其他生還船員方面，該船隻沒有要求海事處提供協助。據悉，該運油輪現時失去動力，船東已安排拖船到現場，計劃將油輪拖回高雄。