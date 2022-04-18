復活節長假期「犁庭掃穴」　警冚屯門葵涌無牌吧、Partyroom拘7人

復活節長假期警方打擊違反限聚令行為，在屯門及葵涌的無牌酒吧及派對房間共拘捕7人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「在無領取牌照的地方飲酒」及違規經營派對房間等。



屯門警區青山分區雜項調查隊及特遣隊經深入調查後，今日（18日）凌晨約1時20分展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊搜查屯門海榮路一商業大廈，搗破一間無牌酒吧。

行動中，人員拘捕一名42歲姓區的男子及一名59歲姓蘇的女子，涉嫌干犯及協助教唆「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》。

無牌酒吧內兩男兩女顧客，年齡介乎42至61歲，則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕。4名被捕男女同時涉嫌違反第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》，人員遂向他們分別發出定額罰款通知書。行動中，人員共檢獲接近250枝啤酒，30枝紅酒，6枝烈酒及大量影音器材。

警冚屯門葵涌無牌吧、Partyroom拘7人

另外葵涌分區雜項調查小隊人員昨日（17日）晚上約10時展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的防疫行動，巡查區內多個表列處所。行動中，人員於健康街18號一工業大廈的兩個派對房間違規經營。人員在上址拘捕一名28歲本地女負責人，涉嫌違反第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，她已獲准保釋候查。

另外，處所內8名本地男子、6名本地女子，4名外籍男子及6名外籍女子，年齡介乎15至52歲，涉嫌違反第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，人員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方提醒市民無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元，警方呼籲市民切勿以身試法。

警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守相關防疫規例，協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。警方亦會在疫情期間繼續加強巡查及果斷執法。