消防與跨部門搗9非法油站檢4萬公升柴油　流動模式經營避追查

消防處聯同警方及海關今日（20日）進行代號「強雷」的打擊非法加油活動，為今年修定《危險品條例》後首次大型跨部門行動，共搗破9個非法加油站，檢獲共4萬公升柴油、6輛油缸車等，市值超過80萬。

消防指發現部份非法油站由過去固定地點經營，變為不定時不定點，亦需要顧客先經電話或通訊軟件預約才可交易，以避開當局追查。



處方檢獲共4萬公升柴油、6輛油缸車等，市值超過80萬。（林朗天攝）

助理消防區長［特遣隊（反非法加油活動）］招健鷹表示，消防處於去年12月起聯同警方及海關進行聯合行動後，留意到非法加油活動有收斂，但隨運輸業界對柴油有殷切需求，近期再有活躍跡象。三部門於今日再聯合採取大型行動，消防處行動中共抽調超過70軍裝人員參與，共搗破9個非法加油站，分別位於元朗、葵涌、青衣、觀塘及油塘等地點，檢獲共4萬公升柴油、6輛油缸車、大量不符合包裝、標記及標籤規定的容器及入油工具，市值超過80萬。

招健鷹指處方發現涉案柴油不符《危險品管制規例》中的包裝、標記及標籤規定，危險品包括沒有清晰標示危險品編號、名稱及危害性標籤。行動中消防處截獲兩名分別35及65歲男子，將被控以違反《危險品條例》及《消防（消除火警危險）規例》。另外處方亦會考慮暫停涉案車輛的危險品牌照，檢走柴油亦將會申請充公。另外發現2輛懷疑經改裝車輛，亦被拖至小蠔灣汽車扣留中心檢驗。

高級消防隊長［特遣隊（反非法加油活動）］莫柏建表示，行動發現部份非法油站經營模式有轉變，由過去固定地點經營，變為不定時不定點，需要顧客先經電話或通訊軟件預約，每次在不同地點交易，而收款亦由過去現金交易變為以數簿記數，避免現場交易被處方截查。另外油站亦會派員於現場附近「睇水」，令處方的追查困難增加。

消防區長（危險品法例課）黎偉希指，是次行動為《危險品條例》於今年3月31日起修正案後首次跨部門行動，黎表示新制度有多個新修定條文能幫助打擊非法活動，包括提升罰則，例如過量儲存由以往罰款2.5萬元及監禁6個月，提升至罰款10萬元及監禁6個月。另外儲存柴油豁免量由2500升減至500升，包裝、標記及標籤規定亦更新，過去一般於非法油站所見的油桶並無相關標示，有關規定與國際接軌及令處方更有效執法。黎呼籲市民遵守《危險品條例》規定，切勿光顧非法加油站，如發現有非法加油活動，請致電熱線27238787向消防處舉報。