警全港打擊販運大麻　檢196萬元毒品拘41人　包括會計師、工程師

本港濫用大麻的人數有上升趨勢，毒販更利用網上社交平台作為販毒媒介，甚至美化大麻可抗壓、抗抑鬱及不含負作用，以錯誤資訊引誘青少年吸食大麻毒品。警方早前展開代號「沙鷗」的打擊毒品罪行行動，一共拘捕41人，當中包括4名大學生、1名高中生、會計師及工程師等專業人士，行動中檢獲總值196萬元的大麻毒品。部份被捕人士聲稱被檢獲的大麻屬自用，亦有人承認為「搵快錢」而販運大麻，且大多屬集團中的跑腿角色。



毒品調查科（行動）總督察葉秀蘭交代案情指，警方在4月11至20日展開代號「沙鷗行動」，毒品調查科聯同港島總區、新界北總區及新界南總區人員在全港各區拘捕38男3女，年齡介乎18至54歲，涉嫌「販毒」、「藏毒」及「管有第一部毒藥」等罪行。行動中，探員檢獲6.5公斤大麻花、4.1公斤大麻草、300克大麻油及31.5克大麻糖果，估計市值約196萬元。被捕41人中有15人是因警方「放蛇」行動而被捕，其餘均是在反罪惡巡邏中被截查拘捕，有5人已被暫控「販毒」或「藏毒」，其餘人士則獲准保釋候查。

港島總區刑事總部毒品調查總督察劉柏穎表示，港島總區刑事總部聯同港島4個警區的特別職務隊人員經情報分析及部署，鎖定多名在港島區販賣大麻的毒品拆家，並派出探員喬裝買家及聯絡毒品拆家，當毒販出來交收毒品後，探員隨即表露警方身份，並將其拘捕。劉柏穎透露，其中一名被捕人士為本地大學生，他向警方表示因誤交損友而開始吸食大麻及販毒。此外，港島區衝鋒隊於4月17日在跑馬地設置路障時截查了一輛車輛，並在司機位附近的兩個櫃桶發現懷疑大麻。涉事28歲男司機為會計師，他與同車的21歲女朋友均聲稱為「搵快錢」而嘗試販毒。劉柏穎指，警方調查時發現有大學生每次售賣幾克大麻，便可收取幾百元報酬。

劉柏穎續指，行動期間港島區執勤的軍裝警員、衝鋒隊及機動部隊人員會加強對可疑人士截停搜查，並在夜晚及凌晨時分截查主要街道及港鐵站附近一帶形跡可疑的人士。警方指港島區有不少食肆及娛樂場所，不排除疫情稍為緩和，食肆恢復晚間營運時，販毒活動會轉趨活躍，故呼籲市民切勿以身試法。

新界南總區重案組總督察周子軒指，新界南總區刑事部聯同葵青、荃灣沙田及大嶼山警區部署行動，同樣派出探員「放蛇」接觸毒品拆家；衝鋒隊、機動部隊及各警區軍裝警員亦加強街道及公共屋邨的上樓巡邏，針對性截查形跡可疑的人士。其中一名被捕人為為剛畢業、任職工程師的專業人士，警方相信他亦是為「賺快錢」而鋌而走險。另外，荃灣警區特別職務隊案件發現有毒品拆家用不知名的泥狀物質充當大麻銷售，警方相信這類假毒品有機會對身體造成傷害。

總督察葉秀蘭總結指，販毒集團多利用金錢誘騙年青人，指使他們用個人名義租用單位作毒品儲存倉庫，甚至誘使年青人做跑腿販運毒品。警方重申，大麻是毒品，吸食大麻會對身體帶來不可逆轉的傷害。而販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。