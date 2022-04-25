有片│母嬰用品專門店連環遭惡漢持棍破壞　店東懸紅10萬元緝兇

「香港信心」母嬰用品專門店遭連環刑事毀壞。該專門店Facebook昨（24日）上載旺角分店遭兩名惡漢推倒貨物及以伸縮棍擊毀電腦螢幕，女店員受驚的片段，並表示懸紅10萬元通緝兇徒，惟不久後銅鑼灣分店亦遭惡漢搗亂。店東向《香港01》表示，案件已交給警方調查，不作任何揣測。警方暫將兩案列作刑事毁壞，正追緝相關兇徒及調查犯案動機。



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昨午3時半，「香港信心」母嬰用品專門店位於旺角彌敦道荷李活商業中心分店，兩名分別戴黑帽及藍帽壯漢進入店內，藍帽漢突然發難，左手推倒貨物，右手持伸縮棍稱：「唔好郁。」其同黨亦被嚇一跳，坐在一旁收銀枱的女職員受驚，黑帽漢亦隨即將她收銀枱上的物品推倒地上，繼而轉身離開，藍帽漢邊離開邊以伸縮棍敲倒多個電腦螢幕。職員其後着保安報案，警方到場調查，合計四個螢幕損毀，案件列作刑事毀壞，追緝兩兇徒，由旺角警區刑事隊第7隊跟進。

案發閉路電視畫面該晚上6時半被上載該店Facebook，並稱懸紅10萬港元通緝兇徒，又稱「身為老闆，真心只有心痛當時我為何不在場。令女同事們受驚了。」

惟及於晚上約7時半，位於銅鑼灣百德新街2號恒隆中心分店遭一名兇徒闖入，推倒兩個貨架，貨物散落一地。警方到場調查後，同樣列作刑事毀壞，由灣仔警區刑事調查第4隊跟進。兩案暫時無人被捕。

店東符先生表示，幸職員無受傷，閉路電視片段及相關資料已交給警方調查，他不認識兇徒，對於網上有人猜測與前職員有關，他則稱不作估計。