警方破新義安毒品武器庫拘6人　檢184萬元毒品大批電槍軍刀

警方搗破涉及黑幫新義安販毒和藏有違禁武器案件，分別在長沙灣和啟德兩個住宅單位，檢獲市值共約184萬元的毒品，拘捕6人，並起出大批電槍、開山刀及軍刀等違禁武器。



沙田警區特別職務隊主管高級督察麥偉基今日（25日）晚上講述案件，指在過去一個多月內，沙田警區特別職務隊根據線報及情報分析，鎖定一個活躍於新界及九龍區的販毒集團，疑有人將兩個住宅單位用作毒品分銷中心和武器庫，並頻繁以多輛私家車進行毒品交易活動。

至本月初警方採取行動，於長沙灣一公共屋邨住宅單位內，以「販運危險藥物」罪拘捕2男2女（介乎25至69歲），並檢獲共0.8公斤「冰」、可卡因及氯胺酮，市值約55萬元。 人員經深入調查，再於今日（25日）凌晨約2時突擊搜查涉案集團一個位於啟德沐寧街的住宅單位，搜獲約1.97公斤氯胺酮、138克可卡因及17.8克「冰」，市值約129萬元，並檢獲一批毒品包裝工具、8部手提電話，相信有關單位用作毒品儲存、包裝及交易用途。

武器準備用於黑幫械鬥

人員亦於單位內檢獲2支電槍、10把開山刀、7把軍刀、4把匕首及7支伸縮棍，相信該批武器是活躍於九龍區幫派準備進行械鬥之用。警方遂以「販運危險藥物」、「無牌管有電槍」、「藏有攻擊性武器」及「管有違禁武器」等罪，拘捕單位內一名35歲姓譚男子及一名31歲姓陳女子槍。據悉，被捕男子有新義安背景。

麥偉基稱，連串行動中，警方共拘捕3男3女，檢取市值共約184萬元的毒品，相信已瓦解一個與三合會有關的販毒集團。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。