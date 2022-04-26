水警熄CCTV疑掩飾當值釣魚　重案組介入調查　最少4人被調職

馬料水水警基地爆出有警員當值期間，關閉警察行動平台（躉船）的閉路電視，涉嫌在躉船上釣魚。水警總區發現有關違紀行為後，已交由水警重案組跟進，正循公職人員行為失當及不誠實使用電腦方向調查，有傳被調查人員多達數十多人，涉案人士要逐一錄取口供及被調查執勤記錄等。目前最少有4名水警人員疑因調查而被調職，當中包括一名警長，但各人暫時毋須停職。

警察公共關係科發言人回覆指正調查事件，又稱警隊一直重視人員的操守和行為，如有個別警務人員涉嫌違紀，警隊會跟進並按既定機制公平公正調查。



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消息稱，有關的警察躉船停泊在塔門對開的吐露港水域。本月初有督察級警官到涉事躉船「辣更」，發現船上竟有釣魚工具，懷疑有警務人員當值期間違規在船上釣魚。長官大為震怒，追查後更揭發監控該躉船的閉路電視竟被人關掉，因此無法通過閉路電視錄影，查看是否有人當值時「蛇王」或違規釣魚。

1警長及3警員被調職調查

該名警官立即通知上級。水警總區管理層得悉事件後，立即指派重案組主動追查，了解涉事水警人員違紀行為有否刑事成份。據悉，調查內容包括該躉船2月至今的執勤紀錄，誰人關閉路電視及被關掉的日子等。由於涉及多個更份，有指被調查對象一度多達數十人，包括其餘3艘躉船執勤情況，調查重點仍是涉事躉的10多人。而當日被警官「辣更」時「斷正」的4名水警，4人包括1名警長及3名警員，暫時不用停職，但已被調離原來工作崗位。

現時共有4艘警察躉船，全部隸屬是水警北分區，平日停泊在吐露港及赤門海峽等地，人員會經馬料水水警基地上落班。一般每艘躉船每更有4名水警當值，當中包括一名警長和3名警員。當值的水警每更為24小時。

為打擊走私活動，水警於2002年起啟用躉船行動平台，由廣州製造，主要作用為行動基地及偵察平台。躉船重達227噸，船身長30米，闊13米，高15米，吃水量為0.8米。躉船設施包括臨時拘留室、接見室、急救室及直升機吊運平台。2014年當局建議購置躉船行動平台，約於 2018年投入服務，以減少水警對後備近岸巡邏艇的依賴。