天水圍回收場起火　消防到場開喉灌救

撰文：鄧栢良 蔡正邦
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今日（27日）上午10時許，天水圍石埗路211號一間環保回收公司發生火警，多名途人見狀報案求助。消防員接報到場開喉，向回收場外的雜物射水灌救，迅速將火勢撲熄，起火原因尚待調查。

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