健身中心威嚇少女購買永久會籍　女職員涉違《商品說明條例》被捕

海關早前接獲一名市民舉報，指一間牛頭角淘大商場一間連鎖健身中心職員涉嫌使用虛假商品說明，以不良營商手法銷售會籍，並且向顧客施加不當影響，以具威嚇性的銷售手法，迫使顧客購買健身會籍，違反《商品說明條例》。21歲少女去年9月被威嚇下購買1.2萬元會籍，海關今日拘捕一名32歲涉案女職員。



海關拘捕一名連鎖健身中心女職員，涉嫌違反《商品說明條例》（楊嘉朗攝）

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海關不良營商手法調查第二組指揮官劉志忠表示，女事主現年21歲，是一名在職人士。她去年3月購買涉案連鎖健身中心會籍，同年9月她健身後，涉案女職員向她推銷一個約2萬元永久會籍計劃，她表示沒有興趣購買後，女職員即表示可以分130個月分期付款升級會籍，每月供款百餘元，令她同意購買。惟女事主其後發現女職員利用其信用卡以一次性付費方式收取整筆費用，她即時要求取消交易，但對方稱已將會籍升級，取消交易會同時使原有會籍失效，威嚇事主繼續付款。由於女事主擁有該中心大量未使月的健身教練課程，為免因小失大，惟有按女職員指示繳交款項。

先訛稱可用優惠付款方式 再威嚇事主

整個銷售過程逾三小時，其間事主的信用卡餘額不足，女職員指示其他店員陪同女事主到付近信用卡中心申請一張即時可使用的信用卡，惟信用額仍未能全額支付費用，最後中心將建身計劃改為價值1.2萬元的40個月健身會籍，事主以兩張信用卡及銀行存款支付費用。

劉志忠指，涉案女職員先訛稱可以用優惠付款方式，令事主同意購買健身會籍，待事主發現異狀，繼而威嚇事主倘取消會使原有會籍失效，在整個銷售過程中，事主多次提出不妥，處於極度不安及無助的情況下，最終無法抵受壓力要屈服，簽署相關合約及繳交費用。