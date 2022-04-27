旺角母嬰用品店遭刑毀案　警拘一女子另通緝作案兩男

「香港信心」母嬰用品專門店於周日（24日）被人連環刑事毀壞，其旺角及銅鑼灣分店先後遭惡漢闖入，推倒貨物搗亂。警方旺角反三合會行動組經深入調查後，今日（27日）凌晨在旺角拘捕一名26歲姓馬本地女子，她涉嫌刑事毀壞，正被扣留調查。當日作案的兩名男子仍被警方通緝。



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現場是「香港信心」母嬰用品專門店位於旺角彌敦道荷李活商業中心的分店，周日下午3時半，兩名分別戴黑帽及藍帽的大漢進入店內，藍帽漢突然發難，左手推倒貨物，右手持伸縮棍稱：「唔好郁。」坐在一旁收銀枱的女職員受驚，黑帽漢亦隨即將收銀枱上的物品推倒地上，並以伸縮棍敲倒多個電腦螢幕；兇徒之後轉身逃去。職員就事件報警，警方到場調查，合計4個螢幕損毀，案件列作刑事毀壞，由旺角警區刑事隊跟進。

店主當晚在facebook公開事發的閉路電視片段，更表明會懸紅10萬元通緝涉案兇徒。至當晚約7時半，「香港信心」位於銅鑼灣百德新街2號恒隆中心的分店，再遭一名兇徒闖入搗亂，其間兇徒推倒兩個貨架，貨物散落一地。警方到場調查後，同樣列作刑事毀壞，由灣仔警區刑事調查跟進。警方強調，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。