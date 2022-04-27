將軍澳電單車與「P」牌寶馬相撞　鐵騎士昏迷送院命危

將軍澳發生交通意外，今日（27日）晚上9時許，一輛電單車與寶馬私家車在環保大道與康城路交界相撞，鐵騎士人仰車翻倒地受傷，並陷入昏迷，其後由救車送往威爾斯醫院搶救，情況危殆。警方正調查事故原因。



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現場消息稱，事發時涉事電單車沿環保大道往九龍方向行駛，而寶馬私家車則沿環保大道往將軍澳工業邨方向行駛；其間寶馬駛至康城路路口時右轉，結果兩車相撞。電單車49歲姓廖男司機倒地受傷，身體多處受傷陷入昏迷，須急送醫院搶救。

所見事故發生後，電單車車身損毀橫亙路中，零件散落一地，鐵騎士的頭盔遺在地上，亦有染血口罩及眼鏡。涉事寶馬的前後車窗上均掛有「P」牌。寶馬23歲姓潘男司機通過酒精呼氣測試，證實沒飲酒。警員不排除有人衝燈肇禍，正調查事故原因，其後帶走寶馬男司機及女乘客返署調查。

警方表示，據報，一輛電單車沿將軍澳環保大道往九龍方向行駛，一輛私家車則環保大道往將軍澳工業邨方向行駛。當駛至環保大道及康城路時，兩車懷疑相撞。人員接報到場，49歲姓廖電單車男司機，身體多處受傷，昏迷被送往威爾斯親王醫院治理。23歲姓潘私家車男司機，通過酒精測試。