隱瞞外傭患傳染病　僱傭中介公司女職員違反《商品說明條例》被捕

海關今（28日）於旺角荷李活商業中心一間僱傭中介公司，拘捕一名42歲女職員，她涉嫌向一名僱主作出虛假聲稱，表示其準備受聘的驗身結果一切正常，其間拒絕提供有關驗身報告，惟該外傭受聘並於僱主家中工作一段時間後，僱主才取得相關驗身報告，並得悉外傭對某些具傳染性病毒測試結果為陽性，令僱主受到極大困擾，中介公司涉嫌違反《商品說明條例》。



旺角荷李活商業中心一間僱傭中介公司，一名42歲女職員違反《商品說明條例》被捕。（翁鈺輝攝）

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海關不良營商手法調查第一組高級督察謝子聰表示，海關早前接獲舉報，指旺角一間僱傭中介公司一名女職員，向顧客作出虛假聲稱，表示其準備聘請的家庭傭工驗身結果一切正常，與事實不符。由於事主對家庭成員的身體健康非常重視，所以聘請外傭與中介公司簽訂合約時，向涉案女職員要求外傭的驗身結果必須無問題，才會聘請。其後事主曾多次詢問外傭驗身結果，女職員均回覆無問題，並曾以各種理由拒絕提供驗身報告供事主查閱。

當外傭到埗並於事主家中工作一段時間後，事主才取得相關驗身報告，報告指外傭就某些具傳染性的病毒測試結果為陽性，與女職員聲稱不同，令事主受到極大困擾，幸事主家庭並未受到有關病毒感染。海關經調查後，今日拘捕涉案42歲女職員，並檢走僱傭中介公司一批與案有關的文件。

謝子聰稱，疫情影響下，外傭的供應十分緊張，甚至「一傭難求」，有不少僱主心急想聘請外傭，他呼籲僱主在購買服務過程中，問清楚細節並細心閱讀合約條款，才簽定合約，由於各個家庭對外傭的工作要求不同，僱主需要向中介公司清晰表達要求，並寫在合約條款細則中，必要時可作出跟進。如發現有違反《商品說明條例》的情況，可盡快與海關舉報。

海關表示案件仍在調查中，被捕女子正保釋候查。根據《條例》，任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供的服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。