雌雄賊專爆觀塘迷你倉　霸空倉放贓物　警檢珍藏郵票等70萬財物

雌雄賊今年2月至4月期間，多次爆竊觀塘區3間迷你倉，偷去總值70萬元的物品，當中包括價值60萬元的珍藏郵票。 2人更霸佔一些未有人使用的迷你倉擺放贓物。警方經調查後，前日（26日）在油麻地一單位拘捕一男一女，並在單位內檢獲冰毒及毒品吸食工具。警方已落案起訴2人「爆竊」、「販運危險藥物」及「管有工具可作吸食毒品」罪，今日早上已在觀塘法院提堂。



東九龍總區重案組高級督察甄皓妍交代案情指，警方於今年2月至4月接獲10宗迷你倉爆竊案，案件主要集中在觀塘區3間迷你倉。涉案賊人會強行打開迷你倉的正門，然後用硬物破壞迷你倉鎖頭進行爆竊，賊人總共偷去約70萬元物品，主要包括紀念郵票、模型及玉器等，而單一最大損失為價值60萬元的珍藏郵票。

東九龍總區重案組接手調查，惟因受害人平時僅用迷你倉貯存物品，並非經常前往迷你倉，故無法及早發現案件，令警方無法鎖定案發時間，增加追查難度。警方其後經情報收集及分析後，終於鎖定一男一女目標人物，相信他們將爆竊所得的物品轉售圖利，並會霸佔一些未有人使用的迷你倉擺放贓物。

前日（26日）早上，探員進行埋伏行動，在油麻地一單位拘捕一名45歲姓黎男子及一名49歲姓許女子，涉嫌「爆竊」罪。探員其後搜查該單位、2人租住的酒店房間，以及霸佔的迷你倉，起出大量爆竊案失物。行動期間，探員在單位及酒店房間檢獲價值約7000元的冰毒、包裝工具及毒品吸食工具，遂以「販運危險藥物」及「管有工具可作吸食毒品」罪拘捕該對男女。警方已落案起訴2人「爆竊」、「販運危險藥物」及「藏有工具可作吸食毒品」罪，今日早上已在觀塘法院提堂。

東九龍總區防止罪案辦公室高級督察馮家恒表示，警方一直關注在工商業大廈發生的爆竊案，並會在爆竊案黑點加強巡邏及研究犯案手法。此外，警方會向物管公司負責人、商戶及各持份者提供保安建議。

馮家恒建議大廈保安公司在各個出入口作管制，如設探訪者登記冊及安裝閉路電視，保安員亦要保持警覺，留意陌生人出入大廈；迷你倉經營者要在單位出入口及室內通道安裝閉路電視，以此加強阻嚇作用，即使案發後亦可協助警方調查案件。

警方留意到迷你倉經營者為方便客人出入，會安裝電子拍卡系統及電子密碼鎖，並將卡交給客戶，警方提醒迷你倉經營者要小心登記客人資料，確保系統正常運作，以及定期更新密碼。