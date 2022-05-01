柴灣發現戰時炸彈　爆炸品處理課到場

撰文：曾海帆
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今(5月1日)晨10時32分，外籍「炸彈獵人」在柴灣歌連臣山龍脊附近，發現一枚5吋長懷疑戰時手榴彈。警方封鎖現場處理，爆炸品處理課人員奉召到場，大批消防在場戒備，疏散一批行山人士。

炸彈發現
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