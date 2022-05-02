屯門男子疑跳海輕生仍未尋回　救援人員海陸空搜索

屯門一名男子懷疑跳海輕生，救援人員展開海陸空搜索，暫未尋獲事主。事主姓李（45歲），昨日（1日）向家人傳送一張位於屯門浩逸街海邊的照片後失蹤，家人憂心忡忡報案。搜救人員在岸上尋獲事主財物，毛毛細雨下警方、消防、政府飛行服務隊及海事處人員今日（2日）早上繼續在浩逸街對開海面搜索，蛙人亦出動救援。



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事發於勞動節（5月1日）晚上8時許，警方接獲一名男子報案，指與胞弟上午起失去聯絡，苦尋多時後，胞弟於晚上7時許，透過WhatsApp向親友及工友傳送一張位於屯門浩逸街海邊的照片，並留有遺書，報案人立即趕至尋弟，惟只尋獲屬於胞弟公司的私家車，車內空無一人，且發現一對拖鞋，懷疑他蹈海自盡，遂報警求助。

警方及消防接報到場，機動部隊警員沿岸調查，而水警輪、消防船及海事處的船隻則在海上搜索，亦有消防蛙人潛入水底，但至深夜無所獲。事主的家人在岸上苦候消息，神情擔憂。

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