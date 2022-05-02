屯門毒品快餐車瘋狂駕駛15公里　錦綉花園外撞警車　警擎槍拘3人

屯門有毒品快餐車為避警方追截，瘋狂駕駛約15公里後撞車，衝鋒警擎槍制服3人。該輛涉案私家車今日（2日）於屯門違例切雙白線，遇交通警截查時加速逃走，在元朗公路上狂飆，企圖甩脫警方追捕，惟駛至元朗錦綉花園對出迴旋處時，失控撞向前方私家車，從後趕至的衝鋒車則追尾，警員隨即下車擎槍及拔出警棍，將車上2男1女制服及拘捕，並於車上檢獲約200小包的毒品。據悉，事件中共5人受傷，包括私家車上3人及2名警務人員。



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事發於今日（2日）下午3時46分，屯門警區交通部人員於青山公路新墟段巡邏期間，發現一輛可疑白色私家車切雙白線，涉違反交通規例，遂上前截查，惟對方未有按指示停車，往彩暉花園方向逃去。雙方在屯門一帶追逐，警員見狀向上峰請求增援，警區人員及衝鋒隊警員奉召加入追截行動。

可疑車其後駛上元朗公路往元朗方向逃去，駛至青山公路潭尾段近錦綉花園對開迴旋處時，一輛平治私家車在慢線讓線位停車等候，可疑車疑收掣不及追尾，而尾隨追截的衝鋒警車亦撞向可疑車。整個追車路程估計約有15公里。

衝鋒警立即阻截可疑車上2男1女，並曾擎槍及拔出警棍作警示，最終將他們制服。警方搜車後發現車上藏有毒品，包括大麻花、可卡因、俗稱K仔的氯胺酮，合共200小包。姓何（27歲）男司機涉嫌無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、販毒被捕，而姓陳（38歲）男乘客及姓吳（21歲）女乘客則涉嫌販毒被捕。



據悉，事件中至少5人受傷，包括兩名男女警員，他們分別被玻璃鎅傷及腹痛，以及可疑私家車2男1女報稱不適。現場所見，涉事私家車車尾被撞凹，平治私家車車尾同樣損壞，衝鋒警車則車頭凹陷，碎片散落一地。