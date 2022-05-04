田北辰屯門友愛邨辦事處遭爆竊　警追緝賊人歸案

撰文：凌逸德
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今日（4日）早上10時許，警方接獲報案指，屯門友愛邨愛智樓地下田北辰辦事處大門損毀，辦公室內有搜掠痕跡。警員接報到場調查，經點算後初步相信沒有損失，警方正追緝涉案人士歸案。

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