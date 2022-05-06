數百塊卡板擺葵涌路邊兼阻街　警聯食環執法吊走逾200塊膠卡板

數百塊卡板擺葵涌路邊兼阻街，警方聯同食環署一連兩日執法清走膠卡板。早前警方接獲報案指，葵涌葵德街葵德工業中心對開馬路位置，有大量運貨膠卡板堆放上址。今日（6日）下午1時許，有10多名警員到場處理案件，其間食環署吊車到場將馬路上約200塊膠卡板，吊上斗車並移走。現場可見，有工人將馬路上部份卡板，移回葵德工業大廈停車場內。



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警方於Facebook專頁「提「葵」警剔」帖文指，為有效打擊因非法放置於路邊的卡板、雜物造成的道路阻塞和環境衛生問題。葵青警區人員、新界南總區交通部與食環署進行聯合行動，昨（5日）於葵德街一帶清理囤積於馬路上的卡板、雜物及棄置車呔，以確保附近一帶道路暢通及行車安全。行動中，共發出7張交通違例告票、清理78塊卡板、大量棄置雜物，包括車呔、冷氣機、雪櫃等。

警方續指，大量囤積卡板和雜物於道路上，不單對道路使用者造成不便，更會增加交通意外風險，嚴重影響市民安全。市民切勿隨處棄置及非法擺放卡板及雜物，根據《簡易程序治罪條例》第4A條，違例者如在公眾地方造成阻礙，可處第2級罰款或監禁3個月。