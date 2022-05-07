金鐘中信大廈酒樓起火　消防疏散用戶

撰文：凌逸德
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今（7日）晨10時許，金鐘添美道中信大廈一間酒樓廚房冒煙，消防到場將火撲熄，同時疏散大廈用戶，據了解，酒樓開舖前廚房突然起火，起火原因仍待調查。

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