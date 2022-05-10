街頭呃錢男相隔5年重出江湖　稱失鑰匙借錢搭車　呃少女千元車費

「街頭呃錢男」疑重出江湖，利用市民的同情心騙取金錢。該男子近日在街頭向熱心市民借錢，並自稱丟垃圾時住所大門被強風關上，要借錢搭的士到赤柱找弟弟拿鎖匙。有善心市民不虞有詐借出1000元，豈知騙徒得手後一去不返。受害人事後翻查騙徒留下的個人資料，發現與5年前一宗街頭騙案手法一模一樣，更揭發騙徒行不改名，坐不改姓，明目張膽繼續使用當年的名字行騙。受害人希望警方能積極跟進事件，並希望其他市民能夠提高警覺，以防受騙。



剛中學畢業的受害人H小姐向《香港01》表示，本周日（8日）下午近5時在粉嶺逸峯廣場一間店舖兼職期間，有一名自稱「梁X光」的中年男子走入店內，自稱是熟客，並聲稱居住在綠悠軒，因出外扔垃圾時住所大門被大風關上，身上沒有帶錢包、電話及鎖匙，無法返回住所，故打算乘的士到赤柱找弟弟拿備用鎖匙。

H小姐續指，對方初時僅詢問有沒有相熟的士司機介紹，之後才藉詞商借1000元搭的士。由於對中年漢表明其弟在赤柱懲教任職，又願意留下姓名、身份證號碼、電話及住址等個人資料，並承諾傍晚6時會親自到店舖還款。H小姐見對方狀甚誠懇，又有迫切需要，出於好心之下終借出1000元，豈料中年漢未有遵守諾言還錢，H小姐遂主動致電聯絡中年漢，始發現該電話號碼屬另一人所有。

2017年，自稱「梁X光」的男子用相同手法行騙，犯案時被店舖拍下樣貌。（資料圖片）

H小姐在網上翻查資料，發現2017年已有報道指，一名自稱「梁X光」的中年男子在香港多區以相同手法行騙，中年漢最終涉及5宗行騙案被捕。詎料相隔5年，騙徒又再故技重施，而且行不改名，坐不改姓，竟用相同名字及手法犯案。H小姐隨後加入了一個受害人群組，發現群組內至少有7人被該中年漢騙取金錢。

男子於5年前(2017年)涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕，涉及15宗同類案件。(資料圖片)

H小姐指，即使事後到警署報案，警方的態度亦不太積極，因警員指她是自願借錢，中年漢的行為屬「借錢唔還」，建議H小姐向法庭作民事索償。惟H小姐直言，以往新聞報道中，警方明明會採取拘捕行動，不理解為何現時警方未有積極跟進事件，她續指公開事件是希望其他市民能夠提高警覺，以防被騙。