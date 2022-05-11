海關檢市值逾2200萬元冒牌貨　25歲OL兼職賣假貨被捕

香港海關於4月26日至5月9日一連兩星期採取代號「追跡者II」的特別行動，偵破12宗案件，檢獲約8萬件懷疑冒牌貨物，包括手錶、電話配件、太陽眼鏡和時尚配飾，估計市值超過2200萬元。案中4男1女被捕，其中25歲女被捕人在荃灣甲級寫字樓任職文員，接單後採購冒牌手袋、女裝鞋送到公司，以正價貨一成作招徠。

另外海關在元朗「拆貨場」檢獲5200隻冒牌手錶，價值500萬元，是香港海關有紀錄以來最大宗冒牌手錶單一案件。



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版權及商標調查科版權及商標跨境調查組指揮官馮衛正表示，海關經過情報分析及實地勘察，鎖定多個位於元朗、青衣及葵涌風險較高的「拆貨場」，進行多次突擊搜查，共偵破12宗案件。當中10宗相信貨物將會轉運到外地，目的地包括歐美、中東、亞洲及非洲等地區；其餘兩宗涉及本地快遞。

海關人員在葵涌一間物流公司，檢獲一個載有兩個懷疑冒牌手袋及一對懷疑冒牌女裝鞋的包裹，立即進行「監控派遞」行動，根據包裹上的電話成功聯絡收貨人，並將貨物送到荃灣一個甲級寫字樓單位，行動中海關即場拘捕一名25歲收貨女子，並在其工作地方再檢多19件懷疑冒牌物品，包括手袋、女裝鞋及飾物等。

調查顯示，被捕女子於該甲級寫字樓工作，但同時在網上社交平台開設專頁兼營網站，運作約兩個月。她透過通訊軟件與本地顧客聯絡，當收到顧客訂單後，就會採購冒牌物品，經物流公司送到她工作的地方，再經本地速遞公司將有關冒牌貨物寄予顧客。調查亦顯示，檢獲的冒牌貨物售價由數百元至數千元不等，約是正貨價的一成。馮衛正指檢獲的手袋及女裝鞋質素參差，比較易分辨。

另外海關人員在葵涌一間物流公司，檢獲一個載有14對懷疑冒牌波鞋的包裹，隨即根據包裹上資料，去到觀塘一個工廈單位進行「監控派遞」行動，行動中海關破獲一個售賣懷疑冒牌波鞋及運動用品的店舖，即場再檢獲多880件懷疑冒牌物品。海關人員即場拘捕一名26歲收貨的男售貨員，並同日再拘捕多3名同為25歲的店主。

初步調查顯示，被捕店主在網上社交平台開設專頁招攬生意，當收到本地或海外訂單後，就會安排採購貨物，貨物入境後經本地物流公司送到店舖儲存及等待銷售。顧客經過網上付款後，可以選擇到店舖取貨，或者要求店舖安排送貨。調查亦顯示，檢獲的冒牌貨物平均售價貼近正貨價錢。店舖約經營3個月，網購服務亦較短時間。雖然是冒牌貨但手工較精細，海關行動前先向版權持有人查詢，知道是冒牌貨再行動。

總結今次行動，海關一共拘捕4男1女，年齡介乎25至26歲。他們涉嫌違反商品說明條例，被捕人士中4人為店舖負責人，1人是店員，案件仍在調查中，被捕人現正保釋候查。

海關留意到案件有兩大特點，第一涉及高價值冒牌貨物案物有上升趨勢，持續新冠肺炎疫情影響全球物流運作，因而導致貨運成本上升。有不法份子改為走私高價值冒牌物品到海外，包括手錶、無線耳機、太陽眼鏡等，以利潤抵銷運輸成本上升。例如今次行動中，海關在元朗「拆貨場」檢獲5200隻冒牌手錶，價值500萬元，是香港海關有紀錄以來最大宗冒牌手錶單一案件。調查顯示此批冒牌手錶如果成功轉運外地，在當地售價每隻錶約為5000至1萬元不等。據了解每隻錶成本僅約千元，走私者可賺3至5倍利潤，貨物來源地仍在調查中。

第二不法份子試圖以不同方法逃避海關偵查，包括為冒牌貨物的包裝加工，以增加海關執法難度。5月3日海關人員在青衣一個「拆貨場」發現14箱貨物，打開紙箱後發現每個箱裝著100盒細小的橙色包裝盒。由於包裝盒印刷比較粗糙，引起海關人員懷疑，於是將橙色包裝盒拆除，結果發現盒中有盒，橙色包裝盒掩飾印有冒牌商標的無線耳機，最後海關成功檢獲共值112萬元的懷疑冒牌無線耳機。

另外，不法份子會利用便捷的本地物流，在等待無牌物品轉運到海外前，將貨物每隔一段時間，移送到不同「拆貨場」儲存。

版權及商標調查科版權及商標調查（行動）課監督洪漢榮指出今次「追跡者II」行動所檢獲冒牌貨物及市值，相對今年1月海關針對「拆貨場」冒牌貨品的「追跡者I」行動，分別增加3倍及1.2倍。一連兩星期採取代號「追跡者II」的特別行動，打擊跨境轉運及供應本地冒牌貨品活動。海關一直致力打擊各類侵權活動，經常巡查全港各區俗稱「拆貨場」的物流公司，堵截跨境冒牌貨物。農曆新年後、第五波疫情爆發以來，中港兩場跨境貨車物流量處於低水平，海關留意到部分物流公司，由陸路改為海運，將貨物輸入香港。針對此種運輸模式轉變，海關在過去兩個月加強進行情報分析，及實地勘察，鎖定多個涉及跨境轉運冒牌貨物風險較高的「拆貨場」，發現當中有部分「拆貨場」最近才開始營運。