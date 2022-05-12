偷貨車爆竊貨倉逆線逃走　警廈村追至元朗　4人被捕

昨日（11日）凌晨3時許，警方在天水圍廈村路發現一輛密斗貨車形跡可疑，上前截查期間，司機拒絕合作踩油狂奔，警車響號啣尾窮追，至鳳翔路近朗晴居對開，成功將貨車截停，車上發現 一批爆竊工具、貨車匙膽被撬開、車牌與行車證不符，拘捕車上3名越南籍男子，涉嫌偷車被扣查。此外，據報司機一度逃離現場，警方隨後將其緝捕歸案。



警方表示，元朗刑事部人員聯同天水圍特遣隊人員，於天水圍廈村路一貨倉進行反爆竊行動期間，發現一輛密斗貨車於貨倉駛出。當貨車駛至田廈路近屏廈路交界，人員要求司機停車接受調查，貨車突然逆線駛入屏廈路，向元朗高速公路往十八鄉路方向逃去。人員其後尾隨，直至該貨車駛至元朗鳳翔路一停車場後停車，車內的45歲男乘客及39歲男司機，企圖逃離現場。人員其後成功截停該乘客。

其後，人員於貨車的貨斗內發現兩名分別29及37歲男子，並搜獲一批完好的電線及一批爆竊工具。另外，調查顯示該貨車為失車；而且貨車的車牌及行車證與車輛登記資料不符。人員其後在元朗大旗嶺一村屋，將涉案司機拘捕。4人涉嫌「危險駕駛」、「爆竊」、「擅自取去交通工具」及「行使虛假文書」被捕。

經初步調查，相信4名被捕人在廈村路的貨倉進行爆竊，偷去上址一批約值13萬元的電線，該批電線亦於貨車內全數起回。案件交由元朗警區重案組跟進。被捕人士仍被扣留調查。