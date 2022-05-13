西環女子墮海　消防救起送院

撰文：凌逸德
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今（13日）午1時46分，西環卑路乍灣海濱長廊有一名女子墮海，有途人見狀馬上上前救援及報警。女子最後被消防救上岸，被救護車送院檢查。據了解，女子有情緒病記錄。

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