專偷貨車、打樁機油缸柴油　兩男涉14案被拘控

警方近期發現盜竊柴油案件數目有上升趨勢，經調查後於馬鞍山拘捕一名40歲男賊人，及後再於大埔拘捕另一名43歲男子，初步調查相信兩人涉及3月至5月另外13宗盜竊柴油案件有關，被盜柴油約共5,300升，總值約8萬元。



警方指，近期發現犯罪分子針對停泊於僻靜馬路旁邊的貨車及地盤內的打樁機，在凌晨時分打開有關貨車及打樁機的油缸蓋，偷走缸內柴油。警方經分析及調查後，採取情報主導行動，於上周日（8日）凌晨時分，沙田警區人員發現一名40歲本地男子於馬鞍山西沙路近大水坑段，在一輛停泊於馬路路旁的貨車之油缸內偷取柴油。人員隨即拘捕該名男子。及後，警方於大埔區再拘捕另一名43歲涉案本地男子。

行動中警方撿取相關盜竊工具，包括被捕人駕駛的一輛輕型貨車，一條油管，一個電動油泵，及兩個塑膠油箱。警方於其中一個塑膠油箱內，撿獲懷疑盜竊得來、約176升柴油，市值約3,500元。

警方現階段相信兩名被捕人與另外13宗於今年3月至5月，發生於沙田、馬鞍山、元朗及大埔區的同類柴油盜竊案件有關，案中被盜柴油約共5,300升，總值約8萬元。兩名被捕人已被暫控盜竊罪。警方估計兩名被捕人以集團形式干犯相關罪行，調查仍在進行中，不排除兩人涉及其他同類案件及會有更多人被捕。

警方指由於非法加油站涉及過量貯存或不當處理非法燃油，亦未提供任何消防安全設施，當發生事故，對周邊建築物或民居可能造成嚴重傷害，成為公眾重大安全隱患。一旦不幸發生火警或爆炸，會嚴重影響公眾安全，造成人命傷亡。警方呼籲駕駛人士，尤其是職業貨車司機，提高警覺及加強汽車防盜設備，車輛應停泊於有保安措施的停車場，地盤負責人亦應加強保安措施，可在地盤各處安裝閉路電視，及聘請足夠保安人員以防止地盤盜竊。另外，警方亦提醒市民切勿購買來歷不明的燃油或光顧非法加油站。任何人士若購買非法燃油，均屬違法行為。