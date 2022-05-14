毒販租天水圍酒店房儲存毒品　警拘兩男檢$3980萬海洛英及冰毒

周四（12日）警方搗破天水圍一酒店房的毒品儲存倉，2名本地男（21歲及22歲）涉嫌販毒被捕。警方調查發現，有毒販租用天水圍一酒店房儲存毒品，探員於房內檢獲兩個行李箱，搜出市值總約3,980萬元海洛英及冰毒，並用茶包掩飾冰毒。警方指行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。



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新界北總區刑事部反三合會總督察歐陽德，今（14日）午交代案情指，警方根據線報及調查指，有毒販租用天水圍一酒店房間儲存大量毒品。周四（12日）下午約3時39分，探員發現有一名男子進入酒店房，數分鐘後該男子離開房間，在附近埋伏的探員上前表露身份，並截停該名男子。

探員於該男子手持的黑色環保袋內，檢獲2磚、重760克懷疑海洛英，探員於持搜查令情況下、將他押入酒店房搜查。酒店房的床上擺有兩個大型行李箱，行李箱並沒有上鎖，裡面藏有60磚、重23.5公斤海洛英，以及26包用茶包掩飾、重27.5公斤的冰毒。

警方以販運危險藥物罪拘捕該名21歲姓陳本地男子，他報稱無業及相信有三合會背景，陳負責攜帶毒品與買家交收。至同日下午約6時43分，埋伏酒店大堂的探員發現另一名22歲姓李目標男子，探員上前截停及拘捕該男子，罪名為販運危險藥物，他報稱是汽車維修技工，相信有三合會背景。警方經調查，相信被捕的李男為毒品儲存倉的倉主。該2名被捕男子已被暫控各1項販毒罪，案件將於5月16日在粉嶺裁判法院提堂。

警方指，有關行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。(翁鈺輝攝)

警方指，相信被捕人於5月上旬開始租用上址酒店。而有關行動仍然繼續，不排除有更多人被捕，警方將追查毒品來源及買家動向。歐陽德表示，今次行動成功阻止一批毒品流入本地市場，以及瓦解區內一個販毒集團。警方強調，對所有毒品活動零容忍，會繼續進行打擊毒品行動。警方提醒市民，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。