八鄉屋主離家45分鐘被爆竊　損失近500萬　包括名錶Richard Mille

今日（15日）凌晨八鄉上村一村屋被發現遭賊人潛入爆竊，戶主吳先生經點算後，損失包括約200萬的限量版Richard Mille及勞力士Daytona名錶、首飾及現金等財物，總值約400萬至500萬元，他表示案發時他剛巧與太太外出前往寵物美容店領回狗隻，其間只是不足一小時的來回車程，未料為賊人有機可乘。他慨嘆財物被搜掠一空，會考慮日後加強村屋保安。



34歲的吳先生從事汽車買賣生意，他稱今次村屋遭賊人爆竊，損失多款在市面上大熱炒賣的名錶，包括1隻約值200萬元黃色錶帶的限量版Richard Mille、2隻分別約值逾40萬的勞力士Daytona「余文樂款」和白金鑽款，以及1隻Hermes名錶。除了手錶，他亦損失多款首飾，包括2條手鏈、2條頸鏈及戒指等；加上約150萬元現金亦被賊人搜掠一空，部份失竊現金更是用作公司買賣汽車之用。

瑞士品牌Richard Mille手錶，近年受到明星及F1賽車手等體育名人追捧，限量版錶款價值動輒逾百萬港元。

吳先生稱昨日（14日）下午3時許他帶狗隻到寵物美容店洗澡，其後回家休息，直至晚上11時許他太太接獲寵物美容店來電，指已完成美容服務，可以到店領回狗隻。他於是開車與太太前往寵物美容店領回愛犬，其間只是離家45至50分鐘，未料今日凌晨凌晨駕回家，他正在泊車，太太卻驚覺村屋被人爆竊，屋內一片凌亂，他連忙致電報警。

現場所見村屋後面窗戶被撬開，吳先生發現窗戶旁邊有一把梯，並遺下一支鐵通，疑賊人爬梯並用鐵通撬開窗戶，入屋爆竊。他坦言從沒想過會有賊人入屋，屋內沒安裝閉路電視等設施，經過今次遇竊，日後會加強保安。

案發於今日（15日）凌晨零時許，警方稱接獲姓吳男子報案，指他位於八鄉上村的一村屋窗戶被破壞，內有搜掠痕跡，懷疑上址遭爆竊。警方接報到場，經初步點算，4隻合共約值250萬元的手錶、約值40萬元的首飾及約150萬元現金不翼而飛。經初步調查後，案件列爆竊，交由元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。