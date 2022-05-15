元朗女店員被指掃把拍女顧客　警方調查後拘捕兩人

上周二（10日）元朗喜利商埸一間服裝店發生打鬥案，一名女顧客疑因購買件數及付款問題與女店員爭執，雙方先是口角，其後有人手持掃把等硬物襲擊對方。元朗警區刑事調查隊人員接手調查後，於今日（15日）分別在元朗區及天水圍區拘捕女店員及女顧客，兩人涉嫌在公眾地方打架，已獲准保釋候查。



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事發於上周二晚上7時許，現場是位於擊壤路的喜利商埸地下一間時裝店。事發後女顧客的兒子在社交平台facebook群組發帖，稱媽媽被襲後頭部及雙手瘀傷，並表明會向店方追究到底。他講述事發經過，指當晚媽媽在涉事時裝店內購物，店內大部份衣服為每件50元，媽媽選購一件後以100元付款。當時店員稱可「介紹買埋第二件衫」，惟媽媽看過後認為另一件不適合，遂只買一件。

女事主的兒子引述當時店員表示已經「入咗機」，「話已經入咗2件衫，即100蚊，無得退錢」。其媽媽堅持要求找續，又稱店員開始發爛，以粗言穢語大罵她「搞事」，雙方因而口角，「店員就開始恐嚇我媽，話仲唔走就打我媽，我媽為咗自己安全，就拍片記錄一切」。

從帖文中的影片所見，穿白衫的女店員取出掃把，向女事主大罵「錢都還咗畀你！好走喇喎你！」其間不斷將女事主推向店門方向，女事主亦回罵「死八婆、X家鏟」反擊。女店員之後拿起掃把疑打向女事主，怒斥「走啦」。當女事主回罵「死八婆」後，女店員即從店內再次走出，雙方推撞互罵，其間發出多下擊打聲音，惟拍片的手機鏡頭被人遮住。直至片尾可見，有人以掃把棍大力打向鏡頭方向，亦聽到女店員大罵「走呀」。

警方今晚（15日）表示，於上周二晚上約7時45分接獲報案，指於擊壤路一店鋪內有人打鬥。元朗警區刑事調查隊人員接手調查，經進一步調查後，相信案中一名姓黃本地女子（48歲）及一名姓謝女子（59歲）懷疑因服務問題爭執，其間懷疑曾以硬物互相襲擊對方。人員今日分別於元朗區及天水圍區拘捕該兩名女子，涉嫌在公眾地方打架。

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