奪命車禍｜沙頭角公路女子遭Tesla撞飛3米身亡　司機被捕

粉嶺發生奪命交通意外，今日（20日）晚上8時許，警方接報沙頭角公路龍躍頭段往沙頭角方向近軍地，一名中年女子遭私家車撞倒重創昏迷，被送往北區醫院後證實不治。警方正調查事件。網上流傳事發現場的圖片，可見有人倒臥在馬路邊，多名熱心市民上前了解情況。

警方封鎖現場調查，涉事白色Tesla私家車左邊車頭凹陷，擋風玻璃爆裂，男司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，他通過酒精呼氣測試。現場馬路遺下大灘血迹及一副眼鏡。現場消息指，當時私家車上20多歲男司機載同一名乘客，駛經上址行人過路處時，撞倒該名過路女子，女子被撞飛近3米倒地，私家車則衝前約10米後停車，警方正調查是否有人未有按交通燈號過路。



現場馬路遺下大灘血迹。（王譯揚攝）

警方表示，死者姓歐（57歲）。晚上約8時40分，姓林（26歲）男子駕駛一輛私家車，沿沙頭角公路—龍躍頭段，往沙頭角方向行駛。當駛至近軍地北村時，據報撞到正在過路的歐婦，她頭部受傷，昏迷被送往北區醫院治理，於晚上9時23分被證實死亡。姓林司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，正被扣查。新界北總區交通部特別調查隊已接手跟進，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電366 3800或3661 3858與調查人員聯絡。

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