新巴奪命車禍｜慘死車長遺兩子女　新巴：盡力協助家屬

一輛無載客新巴凌晨在九巴荔枝角車廠對開猛撼一輛旅遊巴車尾，新巴43歲姓羅男車長死亡，工會指死者任通宵更，據悉育有一對年幼子女。新巴公司對羅車長不幸離世表示深感哀痛，並慰問死者家屬，強調將盡力向死者家屬提供協助，並正全力配合警方調查事故之經過及成因。



(陳永武攝)

汽車交通運輸業總工會新巴分會第一副主任陳樹明稱，羅車長是工會會員，日常任職通宵更，據知他育有年幼子女，大女約17歲，細仔則約7歲，均正在求學。他又指工會正接觸家屬提供協助。

新巴公司發言人表示，公司對羅車長今日凌晨於長沙灣荔寶道一宗道路交通事故中不幸離世，深感哀痛。在此艱難的時刻，公司謹向羅先生的家屬、朋友及同事送上致誠的祝福及慰問。發言人稱︰「羅先生是新巴團隊一名重要的成員。在此謹代表新巴向羅先生的家屬致深切哀悼與慰問。公司將盡力向死者家屬提供協助，並向相關同事提供輔導支援」；並指公司正全力配合警方調查事故之經過及成因。

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事發於今日（22日）凌晨約零時58分，涉事新巴沿長沙灣荔寶路行駛，駛至九巴荔枝角車廠對開時，猛撼一輛接送員工旅遊巴左邊車尾。新巴43歲姓羅車長被困車內，由消防員救出，他頭部及身體多處受傷，昏迷被送往瑪嘉烈醫院治理，延至凌晨2時55分被證實死亡。