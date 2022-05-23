旺角女途人棄用行人天橋　圖橫越十條行車線遭的士撞斃　司機被捕

今日（23日）傍晚6時許，警方接獲報案，指在旺角渡船街發生一宗嚴重交通意外。據了解，當時一輛的士沿西九龍走廊往尖沙咀方向行駛，落橋駛至渡船街時，撞到一名40餘歲的過路女途人。警方及消防趕赴現場，消防員將消防車橫泊在行車線上，以防再生意外。意外中3人受傷，由救護車送往廣華醫院救治，其中被撞女子陷昏迷，延至傍晚6時46分不治；車上司機及乘客則清醒。現場所見，涉事的士的車頭損毀，路面遺下一隻鞋。

現場消息指，該名女途人未有使用事發位置附近一條行人天橋，反而從德昌街走出馬路，企圖橫越10條行車線前往海傍方向，當她走至第5條線時，該輛的士落橋駛至，收掣不及，猛然撞飛該名女子，的士續衝前約20米始煞停。



警方表示，死者姓梁（67歲）。事發於傍晚6時01分，姓陳（61歲）男子駕駛的士，沿渡船街往紅磡方向行駛。當駛至近德昌街時撞到梁婦，她全身多處嚴重受傷，昏迷被送往廣華醫院，傍晚6時46分被證實死亡。姓陳的士司機及車上一名33歲女乘客受傷，被送往廣華醫院治理，陳涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，正被扣查。案件交由西九龍總區交通部特別調查隊跟進，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9000或3661 9023與調查人員聯絡。

運輸署於下午6時30分指，因交通意外，渡船街（往加士居道天橋方向）近旺角希爾頓花園酒店的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。