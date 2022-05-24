旺角警署車閘口可疑女擺低手槍　警證為氣槍　拘捕25歲女子

旺角警署今晨（24日）發生一宗離奇案件。一名可疑女子在警署車閘口的閘機上，放下一把懷疑手槍及一部手機後離去，警方調查揭發為氣槍，而手機則是早前一間麻雀會失竊的財物，用於認證客人電子針卡，沒有其他功能。警方追查後，成功拘捕該名25歲女子。據悉，被捕女子沒有精神病紀錄，但精神狀況有異。有人承認因拾獲該支仿製槍械及偷走沒有功能的手機後，不知如何是好，便放在警署外。



事發於上午11時許，一名警員在旺角警署通菜街車閘約30米位等待同袍，準備乘警車外出執行任務時，他發現一名可疑女子在閘口外的行人路來來回回，狀甚可疑，其後更取出一堆可疑物品，放置在出閘機橙色箱頂，然後轉身離開。由於該名警員當時需趕往執行任務，故未有理會，待回警署時再作進一步調查。



其後，該名警員完成任務及返回警署，查看閘機箱頂後，驚見一支黑色曲尺仿製手槍及一部手機，並於中午12時通知上峰跟進。警方其後檢走該支槍械作進一步檢驗，並調查該名女子在附近遺下的一張卡片，並在旺角道一間麻雀會調查，揭發她曾在該處逗留片刻，在入口處偷走一部供客人認證電子針卡的手機。



警方追緝該名女子，她身高約1.6至1.65米，事發時身穿短袖白色連身裙，腳有紋身。人員其後於深旺道近港鐵南昌站，成功截獲一名姓張（25歲）女子，證實為早前物品放於警署閘口的可疑女子，以涉嫌管有仿製槍械及盜竊將她拘捕，案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。