行李暗格藏460萬元可卡因　巴西抵港商人涉販毒被捕

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任鄒永昌今日（24日）表示，海關人員昨日（23日）截查1名從巴西經卡塔爾抵港的男子時，在其行李的暗格中起出4.2公斤懷疑可卡因，市值超過460萬港元。涉案男子已被拘捕。據悉，涉案人為1000美元攜帶該批「藏毒行李」進入香港。目前海關毒品調查科正調查該批毒品的來源，以及抵港後的去向。



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鄒永昌指出，機場海關人員抽查1名從巴西聖保羅出發經卡塔爾多哈抵港的63歲男子，他當時手持一個公事篋及一個行李篋。當關員清空兩篋內的物件時，發現兩篋仍異常沉重。通過X光機檢查，和關員進一步詳細檢查後，發現兩件行李內共有9個暗格，每個暗格均有一件懷疑可卡因。9件可卡因共重4.2公斤，市值約460萬港元。海關人員隨即以涉嫌販運危險藥品罪名拘捕該名報稱商人的男子。案件交海關毒品調查科跟進。

初步調查顯示，涉案男子若成功將兩件行李入境香港，可獲得1,000美元的報酬。至於該兩件行李來源，涉案男子從哪個國家獲得該批行李，行李抵港後將終交給誰人，將是海關調查的方向。由於案件仍在調查，海關暫時不便透露該名男子國籍等個人資料。

海關指疫情放緩航空旅客販毒再現

鄒永昌續稱，此案是2020年12月以來，首宗香港機場發現的航空客運跨境販毒案件。隨着全球疫情緩和，部份國家或地區出入境限制逐步解除後，即使本港海關一直打擊航空貨運的毒品走私活動，相信不法分子不惜工本，重施故技再以航空客運方式偷運毒品。鄒強調，不論疫情情況如何，海關都會一如以往來謹守崗位，堅定不移地從源頭打擊毒品，以阻止毒品流入香港市面，捍衛香港的社會安全。海關繼續沿用風險管理原則，打擊跨境販毒活動。

他重申，販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為終身監禁及罰款500萬港元。市民切勿以身法試法。