元州邨怪男連環拎鎖匙扑人後腦　七分鐘內兩人穿頭　街坊人心惶惶

長沙灣元州邨今午（24日）發生連環扑頭事件，至少兩男被打傷後腦。一名女網民今日於Facebook發文，指下午5時30分，父親於元州邨商場的便利店外，遭人從後襲擊頭部，形容兇徒「就咁跳高一野拎住秋鎖匙打落個頭到，都無同佢講過野」、「係純粹襲擊，一打完就走」，父親後腦需要縫針。她亦引述醫院人士指事件中至少2人遇襲受傷，懷疑兇徒是邨內慣犯。



便利店職員指，今午曾有警員在數十米外的空地調查。（王譯揚攝）

兇徒疑為慣犯

她引述醫院人士透露，事件中有兩名傷者，均後腦受傷，另一名傷者遇襲時與疑人在元雅樓樓下迴旋處曾爭執及追逐，而施襲者是年約25至35歲的男子，身高約1.7米，據指是元州邨的街坊，疑是慣犯。她續指，由於父親被人從後施襲，未能看到疑人的相貌，提醒街坊要小心，同時希望街坊如目擊事發經過或有任何消息，便與她聯絡。

《香港01》記者晚上到現場了解，據7-11便利店職員指，事件並不在店外發生，相信事發位置是距離數十米外一處空地，他未有目擊事件，但下午曾有警員到場調查。

警方今午於7分鐘內接獲兩宗報案。其中，下午5時30分，一名姓黎（60歲）男子於元洲邨商場的7-11便利店外被人以硬物從後襲擊；7分鐘後，一名姓鄧（47歲）男子在元健樓疑因吸煙問題與人爭執，其後被人從後用硬物襲擊。警方初步調查後，懷疑兩案是同一人所為，列作襲擊致造成身體傷害（AOABH），交由深水埗警區刑事調查隊第八隊跟進。

不少街坊聞悉事件後人心惶惶，希望警方早日將疑人緝拿歸案，「好恐怖，希望受害者早日康復， 盡快阻止呢啲事繼續發生」；亦有街坊指昨日有同類事件發生，未知是否同一人所為，「琴日元州邨永隆街都有阿伯畀人打到個頭流哂」。

▼即睇事主女兒及街坊討論▼

