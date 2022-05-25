深水埗大南街食品店貨車被扑大銀幕　兩兇徒逃逸

撰文：凌逸德
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今日（25日）清晨6時許，警方接報深水埗大南街261至263號對開，兩架貨車被兩名男子以鎚仔打破車頭全部玻璃，然後逃逸。現場消息指貨車屬於附近一間食品公司，職員稱沒有與人結怨，警方正調查事件。

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