元州邨怪漢連環鎖匙扑頭　重案組探員登元健樓拘捕男疑犯

長沙灣元州邨昨日(24日)連環扑頭傷人案，至少兩名男子被打傷後腦，疑兇今日（25日）落網。下午近5時，便衣警察到元州邨元健樓其後拘捕一名涉案男子，並帶走一批證物返署調查。



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深水埗重案組第二隊接手調查元州邨扑頭事件，今（25日）上午近11時有便衣警員登上元健樓調查。探員登樓調查後，鎖定目標人物所住的單位，探員單位外的走廊埋伏。下午近5時，當目標男子步出單位時，埋伏的探員表露身份，合力將涉案男子拘捕。

被捕疑犯，為一名中年男子，他被鎖上手銬黑布蒙頭帶署調查。另外探員將懷疑是他犯案時所穿的衣物及曾使用的膠袋，當作證物一併帶返警署。

其中一名遇襲男傷者的女兒賴小姐表示，父親昨日入院縫針後現時已回家休息，得知疑犯今午於元健樓落網後亦感到「無咁擔心」，並已通知家人可以暫時放心。她指元健樓與其住所相隔頗遠，但平日如前往商場等亦有機會途經，加上與施襲男子並不相識，因此昨日父親遇襲後亦對意外毫無頭緒。

警方昨日接獲兩宗有關被硬物扑頭的報案。其中，下午5時30分，一名姓賴（60歲）男子於元洲邨商場的7-11便利店外，被人以硬物從後襲擊；7分鐘後，一名姓鄧（47歲）男子在元健樓疑因吸煙問題與人爭執，亦被人從後用硬物襲擊。兩案疑犯均逃去無終，警方懷疑由同一名疑犯所為，將兩案合併作「傷人」處理。

不少街坊聞悉事件後人心惶惶，希望警方早日將疑人緝拿歸案，「好恐怖，希望受害者早日康復， 盡快阻止呢啲事繼續發生」；亦有街坊指前日有同類事件發生，未知是否同一人所為，「琴日元州邨永隆街都有阿伯畀人打到個頭流哂血」。

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