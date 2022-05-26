尖沙咀星光大道麥兜銅像肚腩被塗鴉　警到場調查

撰文：翁鈺輝
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星光大道麥兜銅像被塗鴉，今（26日）上午9時02分，警方接獲報案指，星光大道麥兜銅像損毀。現場所見，麥兜銅像沒有嚴重損毀，肚腩位置被畫上圖案。警方到場調查事件。

星光大道
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