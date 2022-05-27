屯馬綫車廂大戰　黑衣漢遭灰衣男過肩摔　停戰後不忘提醒：口罩呀

26日晚上時份，網上瘋傳一條短片，可見兩名男子在港鐵屯馬綫列車上大打出手，有同行女子上前力阻無果，累及男方在保護她時遭挨打。最終身穿灰色上衣的男友，出動「過肩摔」將對手黑衣漢撻在地上，黑衣男則不忘掉掟眼鏡及掌摑對方反擊。最後由於乘客通知車長，雙方停戰，黑衣男亦不忘提醒對方口罩被扯甩：「口罩呀！」港鐵稱，事發在屯馬綫天水圍站駛往兆康站方向列車上，車務控制中心已報警處理。



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瘋傳的影片僅長1分鐘，可見兩名男子，在屯馬綫列車上大打出手，期間一名相信是當中一方女友的女子，出手相勸但不成功，遭打了幾下之餘，更令灰衣男友要分心護女友，挨打了幾下。雙方打得相當激烈，其中一名身穿灰衣男子，更施展格鬥技「過肩摔」將黑衣漢撻在地上。

黑衣漢坐在地上片刻，即「回敬」灰衣男，用手打其頭部及掌摑其面。其他乘客在打鬥期間走避及讓出空位，亦有乘客按下緊急掣通知列車車長，該乘客向車長稱「打交呀」車長則回應：「得，我會搵人嚟下站幫手。」最終雙方停戰，由於戰況激烈，灰衣男的口罩被扯甩，黑衣漢亦不忘「提醒」：「口罩呀，仆X！」有其他乘客則遞上一個簇新的口罩予灰衣男。片段到此，告一段落，但雙方打交原因仍然未明。

港鐵回覆查詢時表示，下午約2時40分，屯馬綫一列駛往屯門方向的列車，由天水圍站開往兆康站期間，有乘客按動車廂內的緊急通話器求助。當列車抵達兆康站後，港鐵職員上車了解，有乘客表示要求警方協助。職員遂透過車務控制中心報警。警員其後到場調查，最後涉事人士各自離去。

據了解，涉案兩名男子分別姓陳（32歲）及姓詹（22歲）。陳男先於港鐵南昌站登上涉事往屯門方向之列車；及至元朗站時，詹男與一名女性友人登車，並坐於陳男對面座位。惟其後列車抵達朗屏站時，詹男及女性友人，突然改坐於陳男身旁，期間雙方因事爭執，隨即大打出手，兩敗俱傷。直至兆康站時，警員接報到場。

《香港01》就上述事件向警方查詢。警方於27日凌晨零時半，回覆《香港01》查詢時表示，經調查後，姓陳男子涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」被捕；詹男則涉「普通襲擊」被捕，他們兩人均有受傷，被送往屯門醫院治理。