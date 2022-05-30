2歲女童遭治療師呵斥大哭　片段惹爭議　專家﹕教育應循循善誘

曾為跨媒體傳媒文化人及學校校監、人稱「貓貓校監」的呂校長，日前於其facebook專頁「夠薑子 呂校長 l 貓貓校監 l」及YouTube頻道「夠薑子遊學園」分享一宗幼童進行行為治療的個案。她披露3段影片，指一名懷疑是女導師與一名不滿3歲的女童在一個房間內進行行為治療，片中導師曾用腳將懷疑是玩具的物品踢出房間，以嚴厲語氣命令女童站好，女童疑受驚嚇哭，導師向她稱﹕「你自己承受嘅結果嚟，唔怪得人」，並離開房間。

呂校長亦於影片中質疑有關治療的專業性，擔心女童留下心理陰影。她其後接受《香港01》電話訪問時，指應以快樂且能循循善誘的方法教育幼兒，毋須動氣。



第一段影片中，該女子曾捉住女童的手要求她深呼吸。另一影片中，導師用腳將玩具踢出房間，女童望向玩具，連接發出「哦」的聲音，導師向女童稱﹕「我講咗唔挨牆、講咗唔拍牆、講咗唔搖、講咗唔整條裙」、「企好先」、「三、二、一」，後來該女子的語氣轉趨強硬，「我唔覺得好好玩！」、「叫你企喇，我叫咗五次，你企咗去邊！」女童隨即嚎啕大哭。亦有影片顯示，導師疑取走女童的玩具，並稱﹕「唔見咗兩箱玩具，唔見咗一張枱，唔見咗三張櫈，連埋第三箱嚟緊，仲未識企好？」

第三段影片中，女童持續哭泣，導師要求她在「數十聲」後停止哭泣，並指是「你自己承受嘅結果嚟，唔怪得人」，女童哭至聲嘶力竭，導師仍多次要求女童戴好口罩，最終導師離開房間，但片段未知女童被獨留房間多長時間。

呂校長於影片中提出，導師將物品踢走的行為有欠尊重。她亦指導師不斷禁止女童靠牆等，情況猶如「軍訓」，2至3歲的女童難以長時間地專注聆聽複雜的指令，認為不應用高壓手段令女童感恐懼而遵從指令。她亦質疑導師是因為未能教懂女童而情緒失控，擔心女童在這種情況下，日後會更害怕說話。

呂校長事後接受《香港01》電話訪問時，指事件中的導師的教育態度有誤。她解釋，使用如同肌肉訓練般的創傷後修補模式進行教育並不可行，「以前話教仔一巴巴琴落嚟，個細路仔咪捱得，抗壓性咪高啲」，事實上，小童在恐嚇的陰影下長大，日後在工作或為人父母時，會反映出負能量。

因此，當小童的行為有偏差，導師出言指摘時，亦要用恰當的形式，例如當師生間已建立一個關係時，老師會「做場戲」，以較可愛的語氣及表情與小童溝通及教育，而不會動氣、踢走物品，甚至將小童關在房間內，形容「欺壓愈高，反抗愈大。」。「你惡一定會教到，驚咪唔犯錯事囉，但你係要細路仔驚唔犯錯事，驚咗你而做，定抑或佢好開心咁，理解到箇中原因而去做呢?」，她認為有不少快樂且能循循善誘的方法教育幼兒。

據了解，警方於周五（27日）下午2時許，接獲一名男子報案，指與一間中心的職員有爭執，認為對方的教學手法有問題，要求翻看閉路電視片段。警方到場了解及查看影片，案件列作「糾紛」。《香港01》正向有關中心了解事件。