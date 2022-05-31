元朗八鄉回收場男工遭碎膠機夾斃　胞弟：負責人未聯絡家屬

八鄉打石湖一名回收場男工人昨（30日）遭碎膠機夾斃，死者高志棠（40歲）人稱「肥堂」，其胞弟指死者從事回收業數年，最近在僱主新回收場工作，由於僱主為內地人，事發至今未接觸家屬。消息指死者事發時切割膠樽廢料，見機器刀片位置堵塞，於是用掃把嘗試將膠塞入機，意外夾到右腳，當場傷重不治。



死者人稱「肥堂」，據其胞弟指死者從事回收工作數年，最近到僱主新回收場工作，由於僱主為內地人，事發至今未接觸家屬。（家屬提供）

意外成謎 家人盼真相

八鄉回收場昨日發生工業意外，一名男子慘被碎膠機器夾腳重傷昏迷，當場證實死亡。《香港01》記者聯絡到死者弟弟，他指死者做回收工作數年，最近到僱主新回收場工作，負責人屬內地人士，但仍未接觸他們，現時暫未知意外原因。死者父親三月份時肺癌離世，家人三個月內痛失兩名親人。

死者生前沒特別愛好，最喜愛收集名錶及與三五知己飯聚暢談。死者個人FB有朋友留言「好兄弟，一路好走🙏🙏🙏」及「肥堂兄弟，一路好走，下世再做兄弟🙏」等。

現場是一間塑膠回收公司，高在事發時正將塑膠及罐等回收物料，放進碎膠機壓碎和切割，屬場內進行回收程序的第一關。期間機器的刀片位置被塞住，高用掃把嘗試將塑膠推入機內，意外被碎膠機夾到右腳。 同事見狀即時停機及報警，救護員到場高當場被證實傷重不治。